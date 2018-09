Älter werden mit Betreuung

20.09.2018, 18:38 Uhr

Die Betreuung älterer Menschen kann vielfältig sein. Wichtig ist, dass sich der Betreute wohlfühlt.

BGLD. Im Idealfall versorgt sich ein älterer Mensch lange selbst, kann fit und gesund den Lebensabend genießen. Doch vielen bleibt dieser Wunsch verwehrt, denn Krankheiten oder Gebrechen im Alter verringern die Selbstständigkeit.Das Gesundheitsbewusstsein steigt aber immer mehr - auch im Alter, weshalb Vitalität und Wohlbefinden ebenso zunimmt, dennoch steigt aufgrund des steigenden Alters der Bedarf an Pflege ebenso.

Individueller Pflegebedarf



Pflege zu Hause



Betreutes Wohnen



Pflegeheim

Jede einzelne Pflegesituation ist individuell, weil auch die Gesundheits-, Lebens- und Familiensituationen unterschiedlich sind. Auch die finanziellen Voraussetzungen und die Wohnsituationen spielen eine Rolle.Um Unterstützung zu erhalten gibt es einige Anlaufstellen im Burgenland. Für Sozialhilfe oder die neue Förderung in der „24 Stunden Betreuung“ sind die Ansprechpartner an den Bezirkshauptmannschaften in den Sozialreferaten zuständig.Die Betreuung im Alter kann zu Hause, in betreuten Einheiten oder in Pflegeheimen erfolgen. Je nach Bedarf oder individuellen Wünschen gibt es verschiedene Formen der Betreuung - wichtig ist aber stets, dass sich der Betreute wohl fühlt.Eine nach wie vor sehr verbreitete Form ist die Pflege durch einen Angehörigen zuhause. Ein Pflegefall in der Familie ist aber oft eine große Herausforderung und kostet viel Substanz. Zur Entlastung kann eine Ersatzpflege in Anspruch genommen werden. Auch eine Tagesheimstätte bietet eine zeitliche Entlastung für den Pflegenden und Abwechslung für den zu Pflegenden.Das Angebot der Senioren-Tagesbetreuung richtet sich an alte und pflegebedürftige Menschen mit funktionellen Einschränkungen bzw. psychischen Veränderungen, die den Alltag nicht mehr alleine bewältigen können, ambulante Dienste nicht mehr ausreichen, stationäre Pflege noch nicht erforderlich ist.Hauskrankenpflege wird von diplomiertem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal sowie Pflegeassistenten geleistet und bietet fachgerechte Pflege sowie kompetente Beratung der Patienten und der Angehörigen.Betreutes Wohnen ist eine Wohnform für ältere Menschen, bei der eine altersgerechte Wohnsituation und konkrete Betreuungsleistungen miteinander kombiniert angeboten werden.Die Bewohner wohnen in einer eigenen Wohnung mit der Möglichkeit, Verpflegung und Betreuung zu erhalten. In einigen Wohnanlagen werden bestimmte Dienstleistungen als "Grundservice" angeboten, die – je nach Bedarf – von mobilen Sozial- und Gesundheitsdiensten ergänzt werden können.Eine weitere Form der Betreuung bieten die Altenwohn- und Pflegeheime dar. Bei der Aufnahme in ein Altenwohn- und Pflegeheim gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Sie erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung der pflegebedürftigen Person bzw. der gesetzlichen Vertretung (Sachwalter).Alteno