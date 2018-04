Gelungenes Preisträgerkonzert im KUZ Oberschützen

21.04.2018, 06:59 Uhr

Die jungen Musiktalente präsentierten sich beim "prima la musica"-Preisträgerkonzert einem breiten Publikum.

OBERSCHÜTZEN. Das Preisträgerkonzert von prima la musica fand am 20. April im Kulturzentrum Oberschützen statt. In diesem Rahmen erfolgte auch die Urkundenverleihung an die erfolgreichen Jungmusiker, die beim Landesbewerb Preise erspielten und ersangen.Am Nachmittag wurden die Jenö Takács Stipendien "young artists" vergeben. Das Land Burgenland stellt diese drei Stipendien, die mit 300 Euro, 500 Euro und 700 Euro dotiert sind, alljährlich zur Verfügung.