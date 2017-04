Blick hinter süße Kulissen

26.04.2017, 17:35 Uhr

HTL-Mädchenteam besichtig Schokomanufaktur Zotter in Riegersburg

Das Mädchenteam der HTL Pinkafeld besuchte am 26. April 2017 die Schokomanufaktur Zotter in Riegersburg. Die Schülerinnen erhielten bei der erlebnisreichen Tour durch die Produktionsstätten und das angrenzende Freizeitareal interessante Einblicke in die Schokoladenproduktion, vom Anbau der Kakaobohne in Zentralamerika bis zur detailverliebten Vielfalt der erzeugten Süßwaren vor Ort. Besonders beeindruckt hat die Schülerinnen das Engagement der Familie Zotter, absolut nachhaltige, biologische und fair gehandelte Waren zu produzieren.