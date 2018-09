Brandeinsatz für Stadtfeuerwehr Oberwart am 12.9.

13.09.2018, 08:31 Uhr

Die Stadtfeuerwehr rückte am 12.9. zu einem Löscheinsatz aus.

OBERWART. Nach der Fahrzeugbergung rückte die Stadtfeuerwehr Oberwart am Mittwoch, 12.9., zu einem zweiten Einsatz am Mittwoch aus.Um 15:25 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Brandeinsatz in die Marktlände alarmiert. "Wir rückten mit ELF, ULFA und 10 Mann zum Brandeinsatz aus. Aus bisher unbekannter Ursache geriet Papiermüll hinter einem Kleidergeschäft in Brand", so die Stadtfeuerwehr in einer Aussendung. Der Brand wurde unter Atemschutz rasch gelöscht.Nach der Brandermittlung durch die Polizei konnte wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.