Fahrzeugbergung in Pinkafeld

06.10.2017, 13:38 Uhr

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte zu einem Verkehrsunfall am Gerichtsberg aus.

PINKAFELD. Am Abend des 05.10. wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mittels Rufempfänger zu einer Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall am Gerichtsberg alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF (einsatzleitfahrzeug), einem SRF (schweres Rüstfahrzeug), einem WLF (Wechselladerfahrzeug) und zehn Mann zum Einsatz aus.Bei einem Abbiegemanöver waren zwei PKW aus ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Ein PKW kam auf der Fahrbahn zum Stehen, der zweite PKW wurde dabei über einen Parkplatz geschleudert, durchbrach einen Zaun und landete in einer Buschzeile.

Verletzte Person



Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte mittels SRF und WLF die Fahrzeugbergungen durch.Nach ca. einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.