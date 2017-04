Gemeinde Litzelsdorf profitiert vom Zuzug

25.04.2017, 20:00 Uhr

Neuer Wohnraum, gute Infrastruktur und Energiesparen stehen im Mittelpunkt der Zielsetzungen.

LITZELSDORF. Die Gemeinde Litzelsdorf hat viel zu bieten: Neben einer guten Infrastruktur auch Betriebe, ein funktionierendes Vereinswesen, Bauplätze und sehr gute Kinderbetreuung. "Wir haben sehr viele Zuzügler, alleine in den letzten drei Jahren stieg die Bevölkerungsanzahl um 150", so Vizebgm. Jürgen Resch."Mit der Pfarre starteten wir ein Projekt mit günstigen Hausplätzen. Derzeit sind 20 aufgeschlossen. Im Endausbau werden es 45 sein. Wir konnten auch den Polizeiposten sichern und erweitern", berichtet Bgm. Peter Fassl.

Info-Folder

Energie sparen

Park & Ride-Anlage

Veranstaltungen

Daten & Fakten

Beim ersten "Litschdorfer Zuagroastentreff" wurde eine neue Infobroschüre vorgestellt, die alle wesentlichen Dinge beinhaltet, die es in der Gemeinde gibt. "Die Idee stammt von den Gemeinderätinnen Iris Gerger und Eveline Kienberger", betont Fassl.Zum bereits 6. Mal fand heuer der Gemeindeball statt. "Wir wollen auch das Projekt "Gemeinsam gesund alt werden" fortführen. Die Vereine sind uns wichtig, darum unterstützen wir sie bestmöglich", erklärt der Bürgermeister.Wichtig für die Gemeinde ist Energiesparen. So wurde die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. "Das brachte etwa 45 Prozent an Einsparungen. Auch die Volksschulsanierung senkte die Heizkosten um rund 50 Prozent. Wir haben auch eine Photovoltaikanlage errichtet", sagt Fassl.Beim Friedhof wurde eine Urnenwand eingeweiht. Von den 30 Plätzen sind 15 bereits vergeben.Ein Zukunftsprojekt ist die Errichtung einer Park & Ride-Anlage. "Dafür ist die Unterstützung des Landes notwendig. Erste Gespräche dazu gab es bereits mit LH Hans Niessl", so Fassl.Vortrag Osteopathie für Kinder, BüchereiMaibaumaufstellen MVBauernmarkt2. Litzelsdorfer Hügellauf1. Litschdorfer BankerlwanderungKunterbunter Tag, den jeder mag, VolksschuleErstkommunion, KirchePfingstturnier SV LitzelsdorfDreiländermesseMusikerheuriger, FeuerwehrhausAbschlussfest, Kindergarten9. Litschdorfer Moastaschoft, Fischteich NeustifttalEröffnung Lesesommer, Kulturstadl1.186 Hauptwohnsitze, 233 Nebenwohnsitze13,88km²11 ÖVP, 6 SPÖ, 2 FPÖRund 5017Kindergarten, Volksschule, HortElise Fassl (96 Jahre)/Max Anton Halper (12.4.2017)