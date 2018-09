Kennenlerntage der 1. Klassen der HLW Pinkafeld

08.09.2018, 08:56 Uhr

94 SchülerInnen der ersten Klassen der HLW sowie der einjährigen Wirtschaftsfachschule verbrachten 2 spannende Kennenlerntage in den STEP Gästehäusern in Pinkafeld. Ziel war es den SchülerInnen den Einstieg in die neue Schule leichter zu gestalten und ein Gemeinschaftsbewusstsein in den Klassen zu entwickeln. Begleitet wurden sie von ihren Klassenvorständen OSR in Dipl. Päd.in Ruth Hirt, Mag. Nina Bürger und Mag. Stefanie Scholz.

Ein gestärktes Vertrauensverhältnis innerhalb der Klasse sowie zwischen LehrerInnen und SchülerInnen stellt die Basis für eine erfolgreich Zusammenarbeit in der Schule in den nächsten Jahre dar. Anhand pädagogisch wertvoller Spiele lernten die SchülerInnen einander besser kennen und entwickelten eine Gruppendynamik für ein besseres Miteinander. Unter Anleitung von erfahrenen Trainern lösten sie den Gordischen Knoten, durchquerten das Spinnennetz und bestanden erfolgreich viele anspruchsvolle Aufgaben. Auch eine stimmungsvolle Fackelwanderung über den Kalvarienberg in Pinkafeld war Teil des Programms.Die 2 Tage bleiben den SchülerInnen und LehrerInnen ganz bestimmt in positiver Erinnerung und sollen sie auf ihrer weiteren Schullaufbahn begleiten.