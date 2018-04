SOB Pinkafeld: Sozialprojekt zugunsten obdachloser Menschen

20.04.2018, 08:27 Uhr

Pinkafelder Schule für Sozialbetreuungsberufe engagierte sich mit Unterstützung von Oberwarter und Unterwarter Einkaufszentren für Wiener Gruft.

OBERWART. Eine Bildungsreise in die Wiener Gruft hinterließ bei den Schülern der SOB Pinkafeld derart nachhaltigen Eindruck, dass sie sich dazu entschlossen, auch in ihrem Heimatbezirk für die Menschen im Obdachlosenzentrum zu sammeln.„Am meisten haben uns die Geschichten geprägt, wie schnell es gehen kann, dass man alles verliert. Und es kann jeden treffen, unabhängig von Bildung oder Lebensstand“, zeigten sich die Schüler der 3F Klasse betroffen. Also beschlossen sie, ein Sammelprojekt für dringlich benötigte Alltagsprodukte ins Leben zu rufen.

Unterstützung von EO, Interspar und Merkur

Hygieneartikel und Lebensmittel

Freundliche Unterstützung für ihr Vorhaben fanden die engagierten Jugendlichen bei EO-Centermanagerin Alexandra Wieseneder, Interspar Unterwart-Filialleiter Peter Birkenau sowie Merkur Oberwart-Marktmanager Christian Kremnitzer, die sofort ein offenes Ohr für die Thematik hatten und die räumlichen Flächen für die Spendensammelstellen zur Verfügung stellten.Die Schüler der SOB Pinkafeld waren am 19. April mit liebevoll gestalteten Plakaten und Sammelboxen vor Ort, um die Kunden direkt für die Bedürfnisse von obdachlosen Menschen zu sensibilisieren. Die Aktion fand großen Anklang, viele Menschen zeigten sich gerne bereit, ein oder zwei zusätzliche Produkte zu kaufen, um sie danach im Einkaufswagen der Sammelstelle abzugeben.„Die Menschen in den Notschlafstellen und der Tagesstätte freuen sich riesig über alltägliche Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel, die für uns selbstverständlich sind. Wir bedanken uns im Namen der Wiener Gruft für die große Spendenbereitschaft der Oberwarter Bevölkerung “, so Stephanie Hegedüs von der SOB PinkafeldDie Sammelaktion läuft noch bis zum 30. April 2018. Pflegeprodukte oder Hygiene-Utensilien aller Art, sowie haltbare Lebensmittel oder Kleidung, werden direkt in der SOB Pinkafeld entgegengenommen und Anfang Mai der Wiener Gruft übergeben.