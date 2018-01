Vortrag "Sommersegeln in Dalmatien" im Gasthaus Drobits in Oberwart

Die ÖSYC-Regionalgruppe Südburgenland informiert über die Adria.

OBERWART. Ein Muss für alle Hobbykapitäne: Im Gasthaus Drobits findet am Mittwoch, 10. Jänner, der Vortrag "Sommersegeln in Dalmatien - die letzten Geheimnisse" statt. Beginn ist um 19 Uhr.Kroatien hat in der vergangenen Sommersaison einen regelrechten Tourismus-Boom erlebt, ganz besonders stark gestiegen ist die Zahl der Bootsurlauber mit eigenen oder gecharterten Yachten: die instabile Lage im nahen Osten ebenso wie die Flüchtlingsprobleme haben viele Bootfahrer aus der Türkei und der griechischen Ägäis vertrieben. Die Folgen für das Segelrevier Dalmatien sind volle Häfen, Buchten und Marinas, überhöhte Preise, überforderte Gastronomie sowie Lärm und Müllbelastung an der Küste und auf den Inseln.

Österreichischer Hochsee Yachtclub informiert



Wer aber wissen möchte, wo es an der kroatischen Küste auch heute noch so ruhig zugeht wie in früheren Zeiten, der sollte am 10. Jänner zum Clubabend des ÖSYC Österreichischen Hochsee Yachtclub, Regionalgruppe Südburgenland im Gasthaus Drobits kommen. Revierkenner Christian Winkler, Gründer und ehem. Leiter des größten sozialpädagogischen Segelprojektes Mirno More Friedensflotte, verrät die letzten Geheimtipps der kroatischen Adria exklusiv bei seinem Vortrag. Den zugehörigen Film gibt es nicht im Internet, denn, so Winkler, die Geheimtipps sollen der kleinen österreichischen Yacht-Community vorbehalten bleiben. Es wird zum Beispiel gezeigt wie man es schafft, im Hochsommer stressfrei an der uralten Mole direkt in der Altstadt von Dubrovnik anzulegen, wo man in Split kostenlos anlegen und ruhig schlafen kann und was Einen im winzigen Seegebiet von Bosnien-Herzegowina erwartet.Dazu gibt es Geheimtipps über verschlafene Ortschaften, traumhafte einsame Buchten und eine verzauberte kleine Marina sowie ein paar lustige Anekdoten. ÖSYC Regionalgruppenleiter Heinz Kurtz freut sich auf zahlreichen Besuch und wird den Gästen auch über die Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft sowie über ÖSYC Ausbildungsangebote erzählen.