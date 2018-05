Jabing entführt mit 3:1-Sieg drei Punkte aus Loipersdorf

06.05.2018, 09:39 Uhr

Tabellenführer Rotenturm gewinnt nach Cup-Erfolg auch gegen St. Martin/Raab

LOIPERSDORF/ROTENTURM. In einer teilweise hektischen ersten Halbzeit, in der auch der Schiedsrichter Yüksel Akar immer wieder im Zentrum der Emotionen stand, bekamen die Zuseher dennoch phasenweise ein gutes Spiel zu sehen.Beide Teams waren offensiv ausgerichtet, wobei zunächst die Loipersdorfer die besseren Strafraumaktion vorfanden. Zunächst rettete der starke Mathias Garger im Jabingtor gegen Filip Bazina, der Nachschuss von Kevin Rutter ging hauchdünn am leeren Tor vorbei (13.).

Gästeführung vor der Pause

Jabing legt nach

Rotenturm bleibt auf Erfolgswelle

Wenige Minuten später hatte das Heimteam Glück, denn Benjamin Hupfer schob den Ball an Keeper Christoph Csar, aber auch knapp am langen Eck vorbei (16.). Das Spiel blieb brisant und bei einer Maric-Granate aus gut 25 Metern packte Jabings Garger eine Glanzparade aus (22.). Auf der Gegenseite hatte Lukas Valika die nächste Topchance für Jabing, er hatte Csar bereits aussteigen lassen, doch seinen Ball konnte Michael Koch noch vor der Linie wegschlagen (28.).Beide Teams versuchten noch vor der Pause zum Erfolg zu kommen, was schließlich den Gästen auch gelang. Ein Kopfball von Hupfer landete via Innenstange im Netz (40.). Dass es bei der knappen Führung blieb verdankte die Seper-Elf abermals Goalie Garger, der mit einer Beinabwehr einen scharfen Hitrec-Schuss aus der zweiten Reihe parierte (43.).Nach Seitenwechsel blieb das Spiel offen und es gab weitere Chancen auf beiden Seiten. In der 65. Minute gelang Valika das 2:0 für Jabing. Hupfer legte mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 nach. Den Hausherren gelang nur noch Ergebniskosmetik durch das 1:3 von Markus Ried.In der Tabelle rückte Jabing vorübergehend um gleich drei Plätze nach vor und liegt (vorm Sonntagsspiel Bad Tatzmannsdorf gegen Grafenschachen) auf Platz 6. Loipersdorf-Kitzladen, bei der nach dem Spiel gegen St. Martin/Raab Trainer Günter Rosenkranz (Seit Juli 2917) zurücktrat, bleibt weiter in Abstiegsnöten. Rosenkranz zu seinem Rücktritt: „Ich will ein Zeichen setzen. Der Club hat noch die Chance den Abstieg zu verhindern. Ein neuer Impuls kann nun entscheidend sein und das Ganze noch herumreißen.“Der ASKÖ Rotenturm bleibt das Team der Stunde in der 1. Klasse Süd und auch im Cup. In der 4. Runde bezwangen sie Burgenlandligist Wimpassing, der in der Saison im ÖFB Cup für Furore sorgte, im Elfmeterschießen. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit - nach 1:0-Pausenführung durch ein Tor von Jaka Jerina in der Nachspielzeit gelang Wimpassing durch Adil Kouskous der späte Ausgleich (88.) - triumphierte Rotenturm mit 5:4 und steht somit im Halbfinale, das am 21. Mai ausgetragen wird.In der Meisterschaft ging es am Samstag gegen St. Martin/Raab. Durch zwei frühe Tore von Jerina (1.,4.) stand es bereits nach nicht einmal fünf Minuten 2:0. Valmir Maxhuni schaffte nach 11 Minuten den Anschlusstreffer. Erst in der Schlussviertelstunde machten die Posch-Jungs alles klar. Harun Grozdanic (76.) und Tomislav Filipovic (81.) sorgten für eine 4:1-Führung. Leon Panikvar gelang noch das 4:2 (87.).