Orientierungslauf - EM ist mit Gernot Kerschbaumer gestartet

06.05.2018, 20:08 Uhr

Vom 6. bis 13. Mai findet die Orientierungslauf-Europameisterschaft in der Schweiz statt.

PINKAFELD. Die Orientierungslauf-Europameisterschaft findet vom 6. bis 13. Mai im Tessin, dem italienisch-sprachlichen Teil der Schweiz, statt. Österreich nimmt mit fünf Damen und vier Herren - darunter der HSV Pinkafeld-Athlet Gernot Kerschbaumer - sowie drei Betreuern an den Titelkämpfen teil.Neben den beiden arrivierten Weltklassegruppe Athleten Ursula Kadan und Gernot Kerschbaumer, die in ihrer Karriere schon unzählige internationale Meisterschaften bestritten haben, kann das sonst junge Team auch bereits auf eine Menge an Erfahrungen an solchen wichtigen Wettkämpfen zurückgreifen. Nur für Carina Polzer ist es, abgesehen von einem Einsatz bei der Weltcuprunde in Finnland im Vorjahr, die erste Teilnahme an internationalen Meisterschaften in der Elite.

Kerschbaumer und Kadan die Hoffnungen



Das Österreichische Team und die Einsätze

Programm

Das größte Potential auf Top Platzierungen steckt mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in Österreichs tonangebenden Athleten Ursula Kadan und Gernot Kerschbaumer. Für Gernot verläuft die ganze Saison schon auf sehr hohem Niveau. Ursula ist nach einer gesundheitlich bedingten längeren Trainingsunterbrechung rechtzeitig wieder fit geworden.Aber auch dem restlichen Team sind vordere Platzierungen zuzutrauen. Über die Vorbereitungsperiode im Winter und zuletzt im Frühjahr konnten alle einen sichtbaren Entwicklungsschritt machen. Auch die spezielle Vorbereitung in der Schweiz ist gut geglückt. Ein Höhepunkt wird mit Sicherheit die Sprint Staffel sein.Arbter Anja: Sprint-, Mittel- und LangdistanzKadan Ursula: Sprint- und MitteldistanzPolzer Carina: Sprint- und MitteldistanzRamstein Laura: Sprint- und MitteldistanzSimkovics Anna: Sprint-, Mittel- und LangdistanzKerschbaumer Gernot: Sprint-, Mittel- und LangdistanzMerl Robert: Sprint-, Mittel- und LangdistanzPeter Mathias: Sprint- und MitteldistanzReiner Matthias: Sprint- und MitteldistanzSonntag 06.05.: SprintQualifikation und FinaleDienstag 08.05.: Mitteldistanz QualifikationMittwoch 09.05.: Mitteldistanz FinaleDonnerstag 10.05.: Sprint-StaffelSamstag 12.05.: StaffelSonntag 13.05.: Langdistanz