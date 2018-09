Pinkafelder holen 1:0-Derbysieg gegen Oberwart

23.09.2018, 09:51 Uhr

Christoph Saurer wurde mit einem Eckball zum Goldschützen für Pinkafeld.

PINKAFELD. Samstagabend kam es zum ewig jungen Duell zwischen dem SC Pinkafeld und der SV Oberwart. Für die Hausherren ging es nach drei sieglosen Runden um den dritten Bezirksderby-Sieg und für die Gäste aus Oberwart um den ersten vollen Erfolg in der neuen Saison überhaupt.Zunächst erwischten die Oberwarter, die mit einer sehr jungen Truppe antreten mussten, den besseren Start und kamen zu zwei guten Möglichkeiten. Mitte der ersten Halbzeit kamen aber die Hausherren immer besser ins Spiel und erzeugten viel Druck in Richtung Oberwart-Tor, in dem Dietmar Benkö für einen sicheren Rückhalt sorgte. Kurz vor der Pause schien die Null doch gefallen zu sein, denn nach einem Stangenschuss sprang der Ball an den Körper von Hagenauer und über die Linie. Schiriassistent Altintas hatte allerdings die Fahne oben (44.). So blieb es beim 0:0.

Saurer mit Goldtor

Sieg für Kohfidisch, Remis für Allhau



Nach Seitenwechsel verweigerte Schiedsrichter Tekeli den Gästen dann einen Elfmeter, eine Fehlentscheidung, die er nach dem Spiel eingestand. Pinkafeld blieb am Drücker und scheiterte mehrmals an Benkö, ehe er sich einen Eckball von Saurer selbst ins eigene Tor beförderte. Als Schütze wurde aber Christoph Saurer gewertet (53.).Danach drängt Oberwart auf den Ausgleich und verstärkte weiter die Offensive, doch auch die siebenminütige Nachspielzeit brachte keinen Erfolg ein. So gingen die Pinkafelder als Sieger hervor und gewannen damit alle drei Bezirksderbys im Herbst.Einen wichtigen Heimsieg im Duell der Tabellennachbarn gelang dem ASKÖ Kohfidisch. Per Elfmeter brachte Julian Binder die Heimischen in Führung (32.). Nach der Pause gelang Goran Erseg der Ausgleich (52.), ehe Hannes Polzer die Fidischer mit dem 2:1 auf die Siegerstraße brachte.Markt Allhau erreichte gegen Horitschon ein 3:3-Remis. Nach dem 0:1 durch Noel Kustor drehten Ervin Bevab (21.) und Michal Kozak (48.) das Spiel zunächst für die Hausherren. Kustor gelang der Ausgleich (57.), ehe abermals Kozak die Allhauer in Front brachte (63.). Auch Bevab legte einen weiteren Treffer nach, aber der landete im Allhauer Netz (64.). Damit ging es nach dem Schlusspfiff mit einem 3:3 in die Kabinen.