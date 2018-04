SV Rechnitz neue Nummer 1 im Frühjahr

21.04.2018, 20:20 Uhr

Im Bezirksderby feierte Rechnitz gegen Großpetersdorf einen klaren 5:0-Heimsieg und ist nun neuer Erster in der Rückrunde der 2. Liga Süd.



Großpetersdorf bemüht

RECHNITZ. Samstagnachmittag war Derbytime angesagt und Brisanz haben die Duelle zwischen Rechnitz und Großpetersdorf eigentlich immer. Und die 200 Zuschauer bekamen auch diesmal einiges zu sehen.Die erste Möglichkeit hatten die Gäste durch Patrick Taferner, doch dieser zielte aus guter Position übers Tor (4.). Wenige Minuten später machten es die Rechnitzer besser. Zwar scheiterte Daniel Dancsecs zunächst per Kopf an Keeper Balint Sasdi, doch der Nachschuss von Robin Gollerits landete im Netz (8.). Nach einem Eckball übernahm Petar Jezic den Ball volley und hämmerte ihn unhaltbar in die Maschen (14.).Damit war bereits nach einer knappen Viertelstunde eine Vorentscheidung gefallen. Die Großpetersdorfer, bislang die beste Frühjahrsmannschaft der 2. Liga, war bemüht, tat sich aber sichtlich schwer. Ein guter Kopfball von Matija Majetic ging knapp drüber (26.), ein Kopfball von Ronald Müller landete nach einem Freistoß nur im Außennetz (37.). Die Heimelf verwaltete den Vorsprung gekonnt bis zum Pausenpfiff.Nach Seitenwechsel blieb das Spiel auf ähnlichem Niveau und während Großpetersdorf weiterhin eher vorm Tor zaghaft agierte, zeigte Rechnitz Effektivität. So auch nach gut 50 Minuten. Ein guter Schuss von Michael Wurglits ging über die Latte, praktisch im Gegenzug spitzelte Daniel Dancsecs einen Querpass zwischen zwei Verteidigern positioniert über die Linie (54.).

Zwei Tore im Finish



5:0-Kantersieg für Oberwart

Danach plätscherte das Spiel ein wenig dahin und wurde lediglich von einigen derbymäßigen Freundlichkeiten unterbrochen, doch Schiedsrichter Roland Braunschmidt, der eine tadellose Leistung ablieferte, war stets Herr der Lage. In den Schlussminuten kam dann doch noch Stimmung auf."Geburtstagskind" Nino Kirnbauer erzielte zunächst das 4:0 (90.) und Dancsecs legte in der Nachspielzeit noch ein Tor nach (92.). Damit feierte Rechnitz einen 5:0-Kantersieg und rüclte in der Tabelle auf Platz 5 nach vor.Bereits am Freitag gab es im Nachbarderby zwischen Oberwart und Oberdorf einen 5:0-Kantersieg für den Zweiten. Dabei hielten die Gäste in einer schwachen ersten Halbzeit bis zur Pause die Null. Zunächst ging ein Schuss von Thomas Herrklotz noch an den Pfosten (47.), doch dann brachte Adam Balla die SVO schließlich in Führung (51.), Marc Farkas legte mit einem Schlenzer über Goalie Gergö Nagy das 2:0 (58.) nach.In Unterzahl - Patrick Oswald sah nach einem bösen Foul an Herrklotz Rot (70.) - kassierten die Gäste noch drei Tore. Thomas Herrklotz vom Elfmeterpunkt und einmal aus Spiel heraus (79., 89.), sowie Stefan Adorjan (84.) fixierten den 5:0-Heimerfolg.