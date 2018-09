18.270 Besucher auf der Inform Oberwart

11.09.2018, 09:31 Uhr

Behördliche Auflagen beim Messestall sorgten für viel Aufregung bei den Ausstellern.

Diskussion um Messestall

OBERWART (ms). Bei der Inform Oberwart gab es mit 18.270 Besucher etwa 1.000 weniger als im Vorjahr. "Mittwoch bis Freitag waren etwas stärker, aber der Samstag leider wetterbedingt ein Einbruch. Die vielen Unwetterwarnungen schreckten Besucher ab. Die Aussteller selbst waren zufrieden, auch die Sicherheitsmesse hat Potential", so Markus Tuider von der Burgenlandmesse.Ein wesentlicher Faktor ist seit Jahren der Messestall. "Er ist ein großer Anziehungspunkt und sollte heuer wieder fünf Tage gefüllt sein, doch kurzfristige Auflagen ließen das nicht zu. Ein vernünftiges Gespräch mit der Amtstierärztin war nicht möglich", so Tuider. "Eine Vorschrift im Tierschutzgesetz gibt vor, dass solche Ausstellungen maximal drei Tage dauern dürfen", erklärt BH-Stv. Johann Grandits im ORF."Der Ton macht die Musik. Man kann mit uns reden, aber die Art und Weise, vor allem der Ton, wie uns die Amtstierärztin entgegenkam, ist inakzeptabel", so ein Vertreter der Kleintierzuchtschau. Ein Aussteller im Messestall ergänzte: "Wir stellen auch in anderen Bundesländern aus, eine solche behördliche Schikane ist nirgendwo anders zu finden. Außerdem war der Umgangston indiskutabel." "Bleibt es bei den drei Tagen, werden wir wohl nicht mehr dabei sein", meint Johannes Lehner vom Rinderzuchtverband. Tuider hofft auf eine Lösung: "Ein Aus des Messestalls wäre ein großer Rückschlag für die gesamte Inform."

Ein Zelt 2019

Zufrieden bilanzierte Harry Kahr: "Der erste Freitag war mit Cascada und Rockip sensationell, auch das zweite Wochenende gut. Wir werden vermutlich kommendes Jahr Discopark und Volksfest in einem Zelt zusammenlegen, um Synergien zu nutzen."