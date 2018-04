Der Hochzeitsberg im Bezirk Oberwart

30.04.2018, 16:00 Uhr

Der Berg zum Heiraten im Südburgenland vereint ein wunderbares Ambiente und sehr viel Herzlichkeit.

HANNERSDORF. Aus einer ehemaligen Nachhilfeschule wurde 2010 die Destination, die sich bis heute als „Hochzeitsberg“ etablierte und sich weit über das Südburgenland hinaus einen großen Namen machte, denn über 90 Prozent der Hochzeitspaare am Hannersberg kommen nicht aus der Region. „Für uns ist es wichtig, dass die Feiern außergewöhnlich sind, schließlich wollen wir den Brautpaaren und ihren Gästen eine unvergessliche Hochzeit bieten. Es ist immerhin das Fest ihres Lebens“, sagen Anna Malinovic und Ronni Gollatz, die schon viele Traumhochzeiten Wahrheit werden ließen.Und das beweisen auch Meinungen von Paaren, die am Hannersberg „Ja“ sagten wie Elisabeth Gamauf-Leitner und Andreas Leitner: „Der Hannersberg ist definitiv einer der schönsten Plätze weit und breit. Das Fest bleibt unvergesslich!“ Auch ÖFB-Teamtorhüter Robert Almer und Dominique Nadarajah trauten sich hier inmitten der Weingärten: „Als wir das erste Mal am Hannersberg waren, wussten wir sofort, das ist der Ort für unsere Traumhochzeit. Der Tag war dann einzigartig!“

Feste, Feiern und Events



Zahlreiche Auszeichnungen

Auch abseits der Hochzeiten hat der Hannersberg viel zu bieten. Als „Frühling und Herbst am Hannersberg“ öffnet man zwei Mal im Jahr mit regionalen Spezialitäten. Außerdem gab es in den mittlerweile acht Jahren zahlreiche Events.Ein Konzert der Seer, das Hannersberg Oldtimerrennen mit Rudi Roubinek und auch der Stammtisch von SK Rapid lockten viele Besucher auf den Hochzeitsberg, der mit seinem wundervollen Ausblick inmitten der Weingärten auch für Naturliebhaber viel bietet.Natürlich erntete der Erfolg von Ronni und seinem Team rund um Anna Malinovic, Michaela Löffler, Eva Lex-Huszar, den Küchenchefinnen Anita Kopfensteiner und Claudia Lakovits und den Service-Profis Hans Bock und Philipp Wild, das getreu dem Motto „Wir geben der Tradition neuen Schwung“ auf Gemütlichkeit und vor allem Regionalität setzt, verdiente „Lorbeeren“.So gewann der Hannersberg 2014 den Burgenländischen Regionalitätspreis und 2017 auch den Burgenländischen Tourismuspreis in der Hauptkategorie „Kreative Köpfe“. Interessant: Derzeit erfindet sich der Hannersberg teilweise neu. „Die Auszeichnung mit dem Tourismuspreis nahmen wir zum Anlass, einige neue Ideen zu verwirklichen. So werden wir für unsere Gäste interessant bleiben“, erklärt Ronni Gollatz.