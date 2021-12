Schülerinnen und Schüler erleben die Weihnachtsgeschichte mit einem selbstproduzierten Spielfilm.

LIENZ. Advent – eine Zeit der Besinnung, eine Zeit, um den Blick auch nach innen zu richten. Mit dem Advent geht aber auch eine Jahreszeit einher, die durch viele Traditionen geprägt ist. Pandemiebedingt fallen auch heuer viele Veranstaltungen, Zusammenkünfte und Aktivitäten weg, die sonst so typisch für diese Zeit sind. "Auch in der Schule können wir nicht alles wie geplant durchführen. Da aber gemeinsame Rituale und Aktivitäten sehr wichtig sind, versuchen wir an der Mittelschule Egger-Lienz auch unter den gegebenen Umständen Adventstimmung zu schaffen", erklärt Direktorin Gabriele Schwab.

„Fürchtet euch nicht“

Mit einem außergewöhnlichen Projekt stimmten sich die Kinder der Mittelschule Egger-Lienz auf Weihnachten ein. Unter der Leitung von Lehrerin Michaela Steiner wurde von den SchülerInnen einen Weihnachtsspielfilm unter dem Titel „Fürchtet euch nicht“ gedreht. Dieser Film wird am 23. Dezember 2021 in allen Klassen gezeigt und soll den Kindern die Weihnachtsgeschichte auf moderne Weise näherbringen. Der Film knüpft eng an die Lebenswirklichkeit der SchülerInnen an und fördert die Kreativität sowie die verbale und nonverbale Ausdrucksfähigkeit.

Selbst aktiv werden

„Dieses Projekt war nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Unterricht, sondern die Kinder lernten dabei auch, wie Teamarbeit funktioniert und wie jeder und jede zum Gelingen eines Gesamtwerkes beitragen kann. Medienerziehung ist uns an der Schule wichtig. So lernen die Kinder, sich nicht nur von den vielfältigen Angeboten berieseln zu lassen, sondern selbst aktiv zu werden“, erklärt Michaela Steiner die Beschäftigung mit den jungen Filmkünstlern.



Und hier das Ergebnis des Projektes: