15 AnwärterInnen schlossen die Ausbildung zum Rettungssanitäter bzw. zur Rettungssanitäterin erfolgreich ab.

OSTTIROL (red). In der Rotkreuz-Bezirksstelle Lienz fand am 6. März 2020 die diesjährige Abschlussprüfung zum/r Rettungssanitäter/in statt. Von 18 zur Prüfung angetretenen TeilnehmerInnen haben 15 bestanden, davon acht mit ausgezeichnetem Erfolg.

Der Kurz dauerte knapp über ein halbes Jahr. Dabei waren mehr als 100 Stunden Theorie und 160 Stunden Praxis im Team und am Rettungswagen zu bewältigen.

Für die anspruchsvolle Ausbildung ist das gute Zusammenspiel im Team eine wesentliche Voraussetzung. Angefangen von den Praxisanleitern, die den Auszubildenden zumindest bis zur Prüfung begleiten und in der Praxis unterweisen, bis hin zu den Lehrbeauftragten, die in den einzelnen Fachbereichen unterrichten und jederzeit auch für Einzelbefragungen zur Verfügung stehen. "Dementsprechend gut vorbereitet werden die neuen SanitäterInnen ihre künftigen Einsätze gut und sicher bewältigen", so die AusbildnerInnen und die Rotkreuzführung.

Ausgezeichneter Erfolg: Harald Fuchs, Julian Gasser, Laura Gasser, Natalia Klammer, Michaela Klaunzer, Monika Lanser, Julian Meixner und Luisa Mistelberger;

Guter Erfolg: Altalaa Majed, Monika Hartl, Lukas Laloux, Daniel Petsch und Cheyenne Schaffrath;

Erfolg: Marie Hofmann und Sophie Schönegger;

