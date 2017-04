Kindertheater „Amanzi – Wasser“ mit IYASA aus Afrika

Am Mittwoch, 10. Mai 2017 ist ist die afrikanische Gruppe IYASA aus Zimbabwe gemeinsam mit dem theatro piccolo aus Wien wieder einmal in Lienz zu Gast. Im Gepäck haben sie wieder eine afrikanische Geschichte, die mit viel Schwung, Musik, Tanz und Figurentheater erzählt wird.

AMANZI ist in der Sprache der Ndebele das Wort für Wasser. Das Stück handelt von der Bedeutung des Wassers einst, als es noch wild und frei war und jetzt, wo wir es portionieren, abfüllen und in die ganze Welt verkaufen. In ein Märchen verpackt, geht es um den Wert des Wassers, um Gier und um Zivilcourage. Mit einer Mischung aus Tanz, Objekttheater, Schauspiel und mitreißender Livemusik wird die Geschichte, geschrieben von Innocent N. Dube aus Zimbabwe und Ch. Picco Kellner aus Österreich, erzählt.

Beginn ist um 15 Uhr im Kolpingsaal Lienz. Karten für das Kindertheater sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.