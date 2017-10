Traditionelles Törggelen daheim

11.10.2017, 00:01 Uhr

Bei Marinelli gibt es echte Törggele-Spezialitäten in gemütlichem Ambiente

Das Gasthaus Marinelli in Dölsach ist ein typisches Tiroler Wirtshaus und bietet gutes Essen für die ganze Familie in gemütlicher Atmosphäre.Von 12. Oktober bis zum Beginn der Adventszeit wird dort mit dem Törggelen ein kulinarisches Highlight für Jung und Alt geboten.Törggelen bezeichnet ursprünglich den Südtiroler Brauch, im Herbst, nach der Weinlese in geselliger Runde eine Mahlzeit einzunehmen. Bei Marinelli erwartet die Gäste ein traditionelles 6-Gang-Törggele-Menü, hausgemacht und ausschließlich mit Produkten aus der Region.

Treffpunkt für sämtliche Anlässe



Marinellis Törggele Menü

Egal ob Vereinstreffen, Firmenfeier oder einfach nur ein gemütliches Zusammentreffen mit Familie, Freunden und Bekannten, ein Törggele-Abend bei Marinelli bietet für all diese Anlässe genau das richtige Ambiente. Und bei einer Törggele-Reservierung ab vier Personen gibt es eine Flasche erlesenen Wein vom Haus (siehe Gutschein unten).Das Gasthaus Marinelli ist von Donnerstag bis Montag von 9.00 bis 1.00 Uhr geöffnet (durchgehend warme Küche), Dienstag und Mittwoch Ruhetag. Für das Törggelen-Menü ist eine Vorreservierung unter 04852-68208 erbeten.HausgemachterKürbis-Nuss-Topfenaufstrich mit BauernbrotAus dem Osttiroler SuppentopfSchottsuppe oder GerstensuppeNach alter Tradition hausgemachter gekochter Speck mit Fleisch aus der Region, Würstel und SauerkrautoderSchlipfkrapfen - Ein Gericht, das den Ursprung in Osttirol gefunden hat, mit der unverkennbaren Fülle von Osttiroler Erdäpfel, verpackt in Biomehlsorten vom Dölsacher Bauernhof vlg. Brenner - klassisch mit brauner Butter serviert und grünem SalatZur Verdauung ein hausgemachter NussschnapsMarinelli-Blattlmit Vanillesauce und PreiselbeerenDer krönende AbschlussKastanienPro Person € 22,50