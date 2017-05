20. Wallfahrt über die Berge von Lienz nach Kalkstein

Bereits zum 20. Mal findet die Wallfahrt von Lienz über die Berge nach Kalkstein statt. Dieses Jahr steht die Wallfahrt unter dem Thema „Die Zeichen der Zeit erkennen“. In zwei Gruppen pilgern die Wallfahrer von 15. bis 18. Juni wieder nach Kalkstein. (Für Gruppe 2 stehen wieder teilweise Transportmöglichkeiten zur Verfügung).Am 15. Juni beginnt der Tag um 6.30 Uhr mit der Gepäcksabgabe beim Franziskanerkloster in Lienz. Danach geht es mit dem Bus zur Einstiegsstelle Luggauer Brücke, von wo es für die erste Gruppe zu Fuß bis zum Kofelpass geht und weiter bis zur Lotteralm. Dort wartet bereits die zweite Gruppe. Gemeinsam geht es weiter zur neuen Kapelle am Guggenberg, wo um 16 Uhr eine Hl. Messe statt findet.

Am 16. Juni startet man um 8 Uhr vom Kloster Luggau über die Wacht, weiter nach Eggen zum Kirchberg. Nach der Mittagsrast, geht es hinunter nach Untertilliach und weiter über die Auen nach Obertilliach, wo um 19 Uhr eine Hl. Messe gefeiert wird.Am 17. Juni geht es weiter zum Golzentipp. Die erste Gruppe startet um 7.30 Uhr. Für die zweite Gruppe erfolgt um 8.45 Uhr die Auffahrt mit der Gondel zur Conny-Alm. An diesem Tag findet um 10.30 Uhr die Gipfelmesse am Golzentipp statt. Danach erfolgt der Abstieg Richtung Dorfberg und weiter bis Hollabruck (Transportmöglichkeit für Gruppe 2).Am 18. Juni beginnt der Tag um 7 Uhr mit dem Abstieg nach Heinfels und weiter über Sillianberg, Thurntaleralm bis zur Hochrast. Von dort aus wandern beide Gruppen gemeinsam zum Marchkinkele. Nach einer kurzen Lobpreisandacht, erfolgt der Abstieg nach Kalkstein, wo um 17 Uhr ein Dankgottesdienst statt findet.Die Rückfahrt mit dem Bus nach Lienz ist um 18.30 Uhr.An der Wallfahrt kann auch in Teilabschnitten oder an einzelnen Tagen teilgenommen werden.Näher Informationen zum Programm, sowie Anmeldung bis 26. Mai 2017 bei Richard Jörer unter 0650-7153584.