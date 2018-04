Großglockner lockt auch Unternehmer!

21.04.2018, 14:33 Uhr

„Innerhalb von BNI (Business Network International) arbeiten wir in intensiven Kooperationen für mehr Geschäftserfolg. Es geht um ein partnerschaftliches Miteinander. Ein vernünftiger Beziehungsaufbau unter den handelnden Personen ist essentiell für einen langfristigen Erfolg“ erläutert uns der Hobby-Alpinist Maggi. „Wir arbeiten stets an Optimierungen und verbessern dadurch unsere Prozesse. Das Ziel ist immer das Gleiche. Eine noch bessere Basis für die regionale Wirtschaftsförderung und den tätigen Unternehmern in Tirol schaffen“, führt der BNI Tirol Chef weiter aus. Mit Tobias Knaubert verbindet Enrico Maggi eine intensive Freundschaft. Der Unternehmer erzählt, dass ebenfalls Nicht-Unternehmer, Querdenker und Freigeister oft völlig andere Ansichten zu Dingen haben. Der Austausch zu unterschiedlichsten Themen ist dadurch für ihn sehr wertvoll.Nachdem die Beiden als Skitourenabschlusstour des Winters 2017/2018 wieder den höchsten Gipfel Österreichs wählten, war es naheliegend in diesen beiden Tagen ebenfalls über geschäftliche Dinge zu plaudern und sich auszutauschen. „Auf Grund des Andranges durch unzählige Bergsteiger, meiden viele mittlerweile diesen wunderschönen Berg. Man muss also früh aufstehen - dann hat man auch seine Ruhe. Die Bedingungen waren ein Traum und als plötzlich im Eisleitl unterm Kleinglockner die Sonne aufging, ging auch unser Herz auf. Es war unbeschreiblich schön. Vor allem waren wir so im Redefluss, dass wir gar nicht bemerkten wie schnell wir eigentlich waren“ lächelt Enrico Maggi in der Erzählung.

Am Gipfel hatten die Beiden ausreichend Zeit um den BNI Tirol Firmenbanner zu positionieren, Fotos zu schießen, die Aussicht zu genießen und neue Geschäftsstrategien zu besprechen. „Die Höhe bringt viele verrückte Ideen, aber auch tolle neue Ansätze ans Tageslicht – Ein Abenteuer mit Nachhaltigkeit“ schließt Maggi ab.