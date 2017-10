Der Obst- und Gartenbauverein Assling und der Abfallwirtschaftsverband Osttirol laden gemeinsam zum Vortrag über „Kompostieren im Hausgarten“.

„Die Natur kennt keinen Abfall!“, das wird uns DI Dr. Christian Partl am 20. 10. in Assling näherbringen.



In Österreich fallen pro Jahr und Kopf ca. 600 kg Hausmüll an, etwa ein Viertel davon besteht aus organischen Abfällen. Die Wiederverwertung dieses organischen Anteils trägt dazu bei, dass der organische Stoffkreislauf wieder geschlossen wird.



Von der Entstehung, bis hin zur Bedeutung des Kompostes für den Boden, vom Kompostplatz über die Rohstoffe, das richtige Aufsetzen und anschließender Verwendung, kann man bei diesem Vortrag alles erfahren.



Der Vortrag ist für alle Interessierte kostenlos zugänglich!