„Musik in kleinen Gruppen“ - Vier Ensembles fahren zum Landeswettbewerb

06.02.2018, 17:15 Uhr

In der Kategorie A mit einem Altersdurchschnitt zwischen 11 und 13 Jahren erreichten zwei Ensembles mehr als die geforderten 90 Punkte. Das Klarinettenquartett „Clarikids“ aus der LMS Matrei-Iseltal freute sich mit Lehrer Michael Mattersberger über 90,33 Punkte. Die fünf jungen Blechbläser aus Anras mit dem Namen „Lump’m Brass“ erspielten unter der Leitung von Musikschullehrer Rainer Annewandter 93,00 Punkte. In der Altersgruppe C (16 bis 19 Jahre) sicherte sich das Flötenduo „DeFlutes“ aus der LMS Matrei-Iseltal mit Musikpädagogen Markus Stotter und 91,00 Punkten ein Ticket für den Landeswettbewerb.In der höchsten Altersstufe D gelang es dem Klarinettenquartett „Windwurf“ aus Gaimberg und Thurn, sich mit einer Punkteanzahl von 93,00 für den Landeswettbewerb zu qualifizieren.

Auch die anderen Ensembles erbrachten gute Leistungen. „Brass Hoch 4“ nannte sich ein Trompetenquartett der MK Ainet unter der Leitung von Musikschullehrer Stefan Girstmair, das 73,33 Punkte erreichte. Ein Klarinettenquartett mit Schülerinnen der Klasse Michael Mattersberger mit dem Namen „Quartinetten“ erspielte 82,00 Punkte. Die seltene Besetzung eines Holzbläserquinetts „Die Holzschraufn“ aus dem Musikbezirk Iseltal wurde mit 83,00 Punkten bewertet. Das Flötentrio „Flautissimo“ konnte sich mit Lehrer Markus Stotter über 84,33 Punkte freuen. Das einzige Schlagwerkensemble „Little Drummerboys“ kam aus der LMS Lienzer Talboden, wurde von Rene Mair betreut und erlangte 86,67 Punkte.Die drei Juroren unter dem Vorsitz von Landesjugendreferent-Stellvertreter Klaus Strobl lobten die Teilnehmer und Organisatoren und konnten - wie auch das zahlreich erschienene Publikum - einen abwechslungsreichen, musikalischen Vormittag genießen, der von Erich Pitterl moderiert wurde.