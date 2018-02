Kanzler auf Wahlkampfbesuch

16.02.2018, 18:54 Uhr

Kurz stattete der Bezirkshauptstadt einen Besuch ab und rührte dabei die Werbetrommel für Günther Platter. Dass dieser nicht unter türkiser Flagge antritt und von der ÖVP als Partei, und nicht wie Kurz von einer Bewegung, spricht, stört den Kanzler nicht. "Wichtig ist, dass man die politische Richtung die gleiche ist. Und das ist sie. Mit welcher Farbe man antritt, ist nicht so wichtig", so Kurz.Bei seiner Stippvisite absolvierte der Kanzler samt seiner Entourage neben Medienterminen auch einen Besuch in der Firma Durst. Den Abschluss bildete eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Johannesplatz.