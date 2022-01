Am 27. Februar finden in Tirol Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Ein Ticker aus dem Bezirk Lienz.

OSTTIROL. 3.650 Gemeinderäte werden am 27. Februar in Tirol neu gewählt. Davon amtieren 409 in Osttirol

Zur Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister stimmberechtigt sind alle Unionsbürger, die spätestens am Tag der Wahl, also am 27. Februar, das 16. Lebensjahr vollendet sowie zum Stichtag 15. Dezember 2021 ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben und nicht durch ein Urteil eines inländischen Gerichtes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigte, die am Wahltag aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Ortsabwesenheit voraussichtlich verhindert sein werden, ihre Stimme in der Gemeinde abzugeben, können bereits jetzt die Wahlkarte beantragen.

Die genaue Anzahl der Wahlberechtigten steht erst Ende Jänner fest. Laut einer Umfrage der BezirksBlätter wird die Wahlbeteiligung aber trotz der Corona-Pandemie sehr hoch sein. Bei den letzten Gemeindewahlen im Jahr 2016 waren 489.720 Bürger stimmberechtigt. Die Ergebnisse der vergangenen Wahlen sind hier einsehbar.

Am 27. Februar wird gewählt.

Stichwahlen am 13. März

Für die Wahl des Gemeinderats und des Bürgermeisters werden zwei getrennte amtliche Stimmzettel verwendet. Erhält kein Wahlwerber bei der Bürgermeisterwahl am 27. Februar mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, kommt es am 13. März zu einer „engeren Wahl“ zwischen den beiden Wahlwerben.

Aktuelles:

Innervillgraten: Mit Andreas Schett fand sich auch in Innervillgraten ein Bürgermeisterkandidat. Wie bereits bei den vergangenen Gemeinderatswahlen setzte man im Ort auf eine Vorwahl. Mehr dazu

Listenführer und Bürgermeisterkandidat Andreas Schett (m.) vereint Kandidatinnen und Kandidaten hinter sich, die das Dorf breit abbilden.

SIllian: Bürgermeister Hermann Mitteregger strebt mit einer 30-köpfigen Liste seine Wiederwahl an. Mehr dazu

Matrei: Andreas Köll, seit 33 Jahren in Matrei Bürgermeister, tritt nicht mehr zu Wahl an. Mehr dazu

Andreas Köll tritt nicht mehr als Bürgermeister an. Eine Rückkehr in die Politik schließt er nicht aus.

Lienz: Franz Theurl präsentiert seine Liste für die Wahl und sich als Bürgermeisterkandidat. Mehr dazu

Nussdorf-Debant: Bürgermeister Andreas Pfurner kandidiert mit seiner Liste "Nußdorf-Debant gewinnt" (NDG) neuerlich zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl.Mehr dazu

Die ersten fünf Kandidaten der Liste "Nussdorf-Debant gewinnt": Thomas Greuter, Philipp Lugger, Andreas Pfurner, Kathrin Musshauser und Alois Lugger (v.l.)

Lienz: Der Lienzer ÖVP Bürgermeisterkandidat Alexander Kröll präsentierte die ersten 21 Kandidaten der Bürgerliste „Zusammen für Lienz – ÖVP und Unabhängige“.Mehr dazu

Lienzer FPÖ Team hat sich stark verjüngt. Mehr dazu

In Sillian gibt es einen Herausforderer für Bürgermeister Hermann Mitteregger. Franz Schneider will mit seinem Team den Chefsessel in der Gemeinde. Mehr dazu

Die Gemeinschaftsliste um Bürgermeisterkandidat Franz Schneider (4.v.r.) will in Sillian den Bürgermeistersessel erobern.

Nach langem Schweigen stellt auch die Lienzer ÖVP ihren Bürgermeisterkandidaten vor. Es ist Alexander Kröll. Mehr dazu

Eine Männerrunde zieht in Lienz für die NEOS in den Wahlkampf. Mehr dazu

Elisabeth Blanik will den Bürgermeistersessel in Lienz behalten und stellt ihr Team für die Wahlen vor. Mehr dazu

Auch die FPÖ hat in der Bezirkshauptstadt einen Bürgermeisterkandidaten. Manuel Kleinlercher tritt für die blaue Partei an. Mehr dazu