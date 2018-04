Erster Punkt für Rapid Lienz

23.04.2018, 11:01 Uhr

UL-West: Die Lienzer erreichen gegen ASKÖ Fürnitz ein 1:1 Unentschieden

FÜRNITZ/LIENZ (strope). Nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase gerieten die Lienzer im Auswärtsspiel beim ASKÖ Fürnitz nach 24 Minuten in Rückstand. Bei einem Eckball für die Hausherren passte die Zuordnung bei den Gästen nicht und Elvis Sahinovic köpfelte zum 1:0 für die Hausherren ein. Danach hatten die Fürntizer etwas mehr vom Spiel, konnten aber ein, zwei Halbchancen nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Rapidler immer mehr das Kommando und erspielten sich einige hochkarätige Torchancen. Dominik Müller sorgte in der 62. Minute für den zu diesem Zeitpunkt hochverdienten Ausgleich. Die Kärntner fielen nun immer mehr zurück und hatten Glück, dass die Lienzer ihr Visier nicht richtig eingestellt hatten. Zahlreiche Topchancen wurden nämlich von den Gästen in dieser Phase vergeben. In der 86. Minute wurde dann Aziz Ayodeji auf Seiten der Lienzer mittels der Ampelkarte vom Platz gestellt. Aber auch in numerischer Unterlegenheit hatten die Osttiroler in allerletzter Minute noch die Riesenchance auf den Sieg. Der alleine auf das Fürntizer Tor zulaufende Dominik Müller setzte den Ball aber neben das Tor. So blieb es am Ende bei einer für die Hausherren, nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit, eher schmeichelhaften Punkteteilung.