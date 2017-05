Matrei 1b besiegt die TSU Virgen

08.05.2017, 10:15 Uhr

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren spielbestimmend und gingen in der 54. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Raphael Wibmer zog aus rund 30 Metern ab und der Ball landete im Kreuzeck des Virgener Tores. Die Gäste taten sich auch danach sehr schwer ins Spiel zu kommen und konnten die Matreier Abwehr kaum in Bedrängnis bringen. In der 77. Minute sorgte dann Matthias Huter für die endgültige Entscheidung. Nach einem idealen Lochpass lief er alleine auf den gegnerischen Tormann zu und schoss zum 2:0 Endstand ein. Letzter Höhepunkt in dieser Partie war dann die Ampelkarte für Virgen Akteur Marco Gasser in der 82. Minute.

Weitere Ergebnisse:

Tore: Julian Gomig (7.) bzw. Johannes Ganner (71.), Anton Kofler (85.)Tore: Luka Kovacic (32.), Eldin Mujcic (36.), Roman Schmidt (70.) bzw. Luka Tolic (78.)Tore: Dominic Mattersberger (22.) bzw. Markus Rauter (17., 60.), Sebastian Hoi (90.)Tore: Michael Jungmann (19., 73. FE), Julian Moser (30.), Lukas Juen (60.)Tore: Julian Schmidpeter (8.), Christian Wernisch (16., 40.) bzw. Mario Veider (58.)