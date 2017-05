Motocross: Top-Resultate für Johannes Wibmer

10.05.2017, 17:48 Uhr

Der Nachwuchscrosser aus Kals gewinnt Alpencup-Auftakt in Lüsen

Bei sommerlichen Temperaturen und zahlreichen Zuschauern fand am Sonntag, 30. April, in Lüsen (Südtirol) der erste Lauf zum KTM Kini Alpencup 2017 statt. 483 Motocrosser aus Italien, Deutschland und Österreich nahmen an diesem mit Spitzenfahrern besetzten Rennen teil.In der 85 ccm Klasse zeigte sich der erst 12-jährige Johannes Wibmer aus Kals in Topform. Wibmer, der sich im ersten Lauf noch dem Italiener Moritz Flarer geschlagen geben musste, übernahm im zweiten Lauf sofort nach dem Start die Führung, konnte den Vorsprung bis ins Ziel noch ausbauen und holte sich somit souverän den Tagessieg.

Non Stop Rennen

Am 6. Mai nahm Wibmer erstmals an der Austria Cross Country (Enduro) teil, bei der es gilt in einer Stunde Non Stop möglichst viele Runden zu fahren. Auch hier ging der junge Kalser in der 85 ccm Klasse an den Start und belegte den hervorragenden 2. Platz.