Profiradteam trainiert in Osttirol

13.05.2017, 00:00 Uhr

Am Zettersfeld bereitet sich seit 7. Mai das UCI WorldTeam Bora-hansgrohe unter anderem auf die Tour de France vor.

Sieben Bora-hansgrohe-Profis spulen derzeit ihre Trainingskilometer in Osttirol ab. Leopold König, der bisher bei den großen Rundfahrten Tour de France, Giro d’Italia und Vuelta in die Top-Ten kam, der „Bergfloh“ Emanuel Buchmann, vor zwei Jahren deutscher Meister und Gesamtsiebenter bei der Tour of the Alps 2017, sowie der Rundfahrer Silvio Herklotz. Zudem haben die schnellen Leute Michael Schwarzmann, Andreas Schillinger, Christoph Pfingsten und Pascal Ackermann ihre Trainingszelte am Zettersfeld aufgeschlagen. Unter anderem absolvierte das Septett bereits die Originalstrecke der 30. Dolomitenradrundfahrt.Die Profis der deutschen Mannschaft bleiben bis 23. Mai in Osttirol. Danach folgt noch im Juli ein dreiwöchiger Lehrgang und im Oktober versammelt sich das komplette Team im Grand Hotel in Lienz.