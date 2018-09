Sillian: Erste E-Bike WM in den Startlöchern

21.09.2018, 00:00 Uhr

Am kommenden Wochenende kämpfen Profis und Hobbysportler um bei der ersten E-Bike Weltmeisterschaft um Medaillen.

SILLIAN. Neben der UCI Straßenrad WM in Innsbruck findet am 29. September 2018 auch die erste „E-Bike WM für Jedermann“ in Sillian statt. Bei diesem Event setzen die Veranstalter auf den gebürtigen Außerferner Ralph Schader oder besser bekannt als "The Voice" als erfahrenen Moderator und Vip-Organisator. Schader ist es wieder gelungen, hochkarätige Sportler und Promis aus dem Show-Geschäft für dieses Sportereignis zu gewinnen. Unter anderen werden Olympiasiegerin Sigrid Wolf, ÖSV-Legende Hans Enn, die FC-Bayern Stars Klaus Augenthaler und Hans Pflügler, Fernsehkoch Oliver Hoffinger und viele weitere prominente Gäste mit dabei sein.

Renninfos

Die Länge der Strecke beträgt 10 (Jedermann) bzw. 17 Kilometer (Profi) mit rund 1.400 Höhenmetern. Ein eigenes E-Bike ist nicht unbedingt notwendig. Wer lieber mit einem Leihgerät unterwegs ist, kann dies bei der Anmeldung angeben. Die Startgebühr beträgt 79 Euro. Im Preis enthalten sind neben der Anmeldung und Startnummer für das Rennen auch Zusatzleistungen wie ein E-Bike-Check am Renntag oder ein Rad-Trikot zur E-Bike-WM. Gefahren wird in zwei Disziplinen: Profis und Jedermann. Der Start erfolgt um 12.00 Uhr im Zentrum von SillianDie schnellsten drei E-Biker der Projiklasse erhalten die offizielle Gold-, Silber- und Bronze WM-Medaille und Urlaubsgutscheine im Wert von 1500 Euro, 1000 Euro und 500 Euro. Für alle Teilnehmer der Jedermann-Disziplin gilt: Besiege die Zeit und werde Weltmeister. Beim Unterschreiten von einer der drei definierten Fahrzeitlimits erhalten die Biker die offizielle Jedermann WM Gold-, Silber- oder Bronzemedaille.Anmeldung und weitere Infos unter: www.ebikewm.com