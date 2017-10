Gewerkschaften ehrten Jubilare

06.10.2017, 15:17 Uhr

Mehrere Osttiroler bereits seit 70 Jahren Gewerkschaftsmitglied

Für die langjährige Treue bedankten sich vergangene Woche die Gewerkschaften GPA-djp, vida, Bau-Holz und PRO-GE mit einer großen Jubilare-Ehrung bei ihren Mitgliedern.In entspannter Atmosphäre wurde in Lienz gefeiert und der Dank für 25, 40, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft ausgesprochen. „Die langjährigen Mitglieder sind das Fundament unserer Bewegung und verdienen es, dass man ihnen in einem schönen Ambiente einmal herzlichst Danke sagt“, so Osttirols ÖGB-Regionalvorsitzender Willi Lackner.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Johann Troger und Adolf Pfeifhofer. „Seit unglaublichen 70 Jahren unterstützen die beiden Osttiroler die Gewerkschaft. Ihnen meine Wertschätzung dafür persönlich auszudrücken, war mir besonders wichtig. Langjährige Mitglieder wissen um die Bedeutung einer starken ArbeitnehmerInnenvertretung und unterstützen unser Engagement für Menschen in der Arbeitswelt“, ist der Tiroler ÖGB-Vorsitzende Philip Wohlgemuth überzeugt.