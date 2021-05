Am Sonntag, den 13. Juni 2021, präsentiert der Verein „Österreichische Journalistenwerkstätte“ sein viertes Benefizkonzert zu Gunsten der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe, diesmal mit AL COOK, MYKAGE, STUBENFLIEGE und TREMBLAZZ und "DIE STOCKERAUER". Das Konzert findet im kleinen Rahmen in der Kuffner Sternwarte statt und wird live gestreamt.

Gemeinsam mit dem Verein „Kuffner Sternwarte“ lädt der Verein „Österreichische Journalistenwerkstätte“ am Sonntag, den 13. Juni 2021, zum „ÖJW Benefizkonzert 2021“. Aufgrund der aktuellen Covid19-Situation wird das Konzert als Hybrid-Veranstaltung stattfinden. Während vor Ort eine Handvoll Gäste eine Exklusivveranstaltung im intimen Rahmen erleben, kann das Konzert auch per Live-Stream verfolgt werden.

Auf dem Programm stehen die Wiener Blues-Legende AL COOK, die Wiener Melodic-Rock-Band MYKAGE, die Weinviertlerin Eva Stubenvoll besser bekannt als STUBENFLIEGE, die mit ihrer Quarantäne-Polka auf sich aufmerksam gemacht hat und das Damen-Quartett TREMBLAZZ, die Jazz, Soul, Pop, Klassiker und Eigenes mit der Zither arrangieren und interpretieren. Durch den Konzert-Nachmittag führt Schlager-Sänger Wolfgang Schneps (DIE STOCKERAUER), der auch für das Warm Up vor Konzertbeginn sorgen wird.

Covid19-Hinweis

Für die Teilnahme vor Ort gelten die aktuellen Sicherheitsbestimmungen der österreichischen Bundesregierung. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, muss einer der folgenden Nachweise erbracht werden:

Negatives Ergebnis eines Antigen-Tests (nicht älter als 48 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 72 Stunden). Ein Schnelltest wird nur akzeptiert, wenn das Ergebnis in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem (für Niederösterreich unter www.selbsttestung.at , für Wien unter coronavirus.wien.gv.at/antigen-selbst-tests/) erfasst wird und der Test nicht älter als 24 Stunden ist.

Einen Impfnachweis: Nur gültig, wenn die Erstimpfung mindestens 22 Tage vor der Veranstaltung stattgefunden hat.

Einen Nachweis über eine durchgemachte SARS-CoV-2 Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Veranstaltung. Dieser Nachweis muss in Form einer ärztlichen Bestätigung erbracht werden.

Ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankten Person ausgestellt wurde.

Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf.

Ohne einem der genannten Nachweise ist das Betreten des Konzertraumes nicht gestattet.

Weiters sind folgende Regelungen zu beachten:

Teilnehmer und deren Begleitpersonen sind verpflichtet, den vollständigen Namen, E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer anzugeben.

Das Tragen einer FFP 2-Maske ist verpflichtend.

Zu allen Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, ist ein Abstand von zwei Metern einzuhalten.

Beim Einlass wird von jeder Person die Körpertemperatur gemessen.

Teilnehmer, die Anzeichen einer SARS-CoV-2 Erkrankung zeigen, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Gäste bekommen beim Einlass fixe Sitzplätze zugewiesen. Diese Sitzplätze dürfen während der gesamten Dauer der Veranstaltung nicht gewechselt oder mit anderen Personen getauscht werden. Zwischen Personengruppen ist immer mindestens ein Sitzplatz freizuhalten.

Eine Konsumation von Speisen- und Getränken ist nur auf den zugewiesenen Sitzplätzen gestattet.



Informationen zum Live-Stream

Gäste, die ein Ticket für den Live-Stream gekauft haben, können sich kurz vor dem Konzert mit der beim Ticketkauf angegebenen E-Mail Adresse und dem Passwort "oejwbenefiz2021" auf der Homepage des Live Streams anmelden. Den Link zu dieser Homepage geben wir noch bekannt. Eine gleichzeitige Teilnahme von mehreren Personen mit nur einer E-Mail Adresse ist nicht möglich.

Der Live-Stream kann auf jedem Gerät mit Internetverbindung genutzt werden. Die gleichzeitige Nutzung des Zugangscodes auf mehreren Geräten ist nicht möglich.

Sollte ein Teilnahme am Live-Stream nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, nach Kontaktaufnahme per Mail an benefiz@oejw.cc, einer anderen Person mit den genannten Zugangsdaten die Teilnahme am Live Stream zu ermöglichen.

Gewinnspiel

Unter allen Gäste, die sich ihre Tickets im Vorverkauf gekauft haben, verlosen wir unter anderem 2 Gutscheine für einen Tageseintritt in die St. Martins Therme Burgenland.

Wir danken folgenden Sponsoren für die Unterstützung

- Waldquelle

- St. Martins Therme Burgenland

- Soundlux OG

- Event Complex

Wann: 13.06.2021

Beginn 15:00

Wo: Kuffner Sternwarte Johann-Staud-Straße 10 1160 Wien

Event-Website https://www.eventbrite.at/e/ojw-benefizkonzert-2021-tickets-125468968061

Specials/Info

Ticketvorverkauf

Eventbrite kaberett@oejw.cc

Line-Up

AL COOK

MYKAGE

TREMBLAZZ

STUBENFLIEGE

Moderation und Warm Up

Wolfgang Schneps (DIE STOCKERAUER)

Die häufigsten Fragen sind in unseren FAQ zum Benefizkonzert beantwortet.

Event-Technik

Event Complex

Live-Stream

Soundlux OG

Bewirtung

Waldquelle

Tauber Brötchen



Infos zum Ticket-Vorverkauf

Für das Konzert können limitierte Konzert-Tickets zur Teilnahme vor Ort und unlimitierte Live-Stream-Tickets erworben werden.

Vorverkauf bei

https://www.eventbrite.at/e/ojw-benefizkonzert-2021-tickets-125468968061?fbclid=IwAR3_tuuVSX_2qqfDU4_zYSF1XJ3rYCsFMC99P4Ok6am9dQBPeNg-BGflNb8