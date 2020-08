„Die Geschäftsführung des Lokals Pizzeria Da Corrado hat bereits am früheren in unmittelbarer Nähe zum Reinhardt Seminar gelegenen Standort in der Penzingerstraße österreichische Schauspielerinnen und Schauspieler wie z.B. Mitglieder der Familie Stemberger, Klaus Maria Brandauer, Christian Kotsis, etc. als Gäste bewirten dürfen. In Zeiten der Corona-Krise werden Künstlerinnen und Künstler am nunmehrigen Standort 1140 Wien, Linzerstraße 86, nicht nur bewirtet, sondern auch, wenn möglich, aktiv unterstützt. Für die erfolgreiche und stimmgewaltige Sopranistin Manuela Dumfart (siehe z.B. Manuela Dumfart, „Ave Maria“ (Franz Schubert) https://www.youtube.com/watch?v=0daO9o9Ijls), welche u.a. auch einige Jahren auch für den musikalischen Rahmen des renommierten Weihnachtsevents BMW Berlin mit prominenten Gästen aus Film, Fernsehen, Politik, Sport und Musik verantwortlich gewesen war (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Manuela_Dumfart mit den dortigen Quellenangaben Rita Schulze: Prominente und Pferdestärken; Annika Schönstädt: BMW feiert Weihnachtsdinner mit Pferdestärken), und ihren Gesangspartner Bariton Christian Kotsis (siehe Christian Kotsis, "Kinder, seht nach Sturm und Regen" (Mozart) https://www.youtube.com/user/ chriskutscher war es daher möglich, nicht nur den anwesenden Lokalbesuchern österreichische Musikkultur vom Feinsten zu präsentieren; auch die Hungry-Fighter (=Küchenpersonal) waren von den Auftritten der Gesangskünstler und der musikalischen Begleitung begeistert. Dank Herrn Rias Hussein für seinen Beitrag zur Pflege der österreichischen Kultur und Förderung der österreichischen Künstlerinnen und Künstler in Zeiten von Covid 19.“