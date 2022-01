Das Großmütterchen Hatz musiziert am 13. Jänner in der Sargfarbik und lädt mit Eigenkompositionen zum Tanzen ein.

WIEN/PENZING. Inspiriert von der deutschen Tänzerin und Choreographin Pina Bausch und dem Titel des Films von Wim Wenders über sie, „Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren“, stellt das Quartett Grossmütterchen Hatz die Freude an tanzbarer Musik und deren Kraft ganz in den Mittelpunkt ihres neuen Programms.

„Grossmütterchen Hatz tanzt“ bedient sich dabei auch traditioneller musikalischer Elemente, die aber in den jüngsten Eigenkompositionen für die neue Besetzung allzeit nach Hier und Jetzt klingen. Ein komplexes, forderndes Hier und Jetzt, für den dieser kraftvolle Satz eben alles andere als esoterische Lebenshilfe ist: „Tanzt, tanzt, sonst seid ihr verloren!“.



Zur Sache

Am Donnerstag, 13. Jänner, um 19.30 Uhr live in der Sargfabrik (Goldschlagstraße 169).

Tickets: 23 Euro. Mehr Infos unter sargfabrik.at

