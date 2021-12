Nach dem Motto „Wiener Küche küsst mediterrane“ vereint das Restaurant Futterboden in der Flachgasse 5 das Beste aus beiden Landschaften.

WIEN/PENZING. Das Resultat: ein breit gefächertes Angebot an schmackhaften Speisen. Mittags ist es besonders günstig, da gibt's leckere Menüs ab 6,10 Euro. Jeden Tag kann man zwischen einem vegetarischen Gericht und einer Fleischspeise wählen, die Chefkoch Zoran frisch zubereitet. Schnitzel, Zwiebelrostbraten, Filetsteak, geschmorte Lammstelze – man hat die Qual der Wahl. Besonders beliebt: der Tatarenhut. An Sonn- und Feiertagen verwandelt sich der Futterboden in eine Brunchzone. Kalte und warme Frühstücksspezialitäten sowie Tee und Kaffee warten auf hungrige Gäste. Preis: 16,90 Euro pro Person.

Mit einzigartigem Ambiente und dem vielseitigen Angebot eignet sich der Futterboden sowohl für Familien-, als auch für Geburtstags- und Firmenfeste.

