SCHWERTBERG. „Das müsste man doch alles einmal aufschreiben“, hört man oft, wenn jemand aus seinem Leben erzählt. Doch nicht in jeder Familie gibt es Personen, die das Handwerk des Schreibens beherrschen oder sich für diese Aufgabe die nötige Zeit nehmen wollen. Die Schwertbergerin Gerlinde Riegler-Aspelmayr liebt es, Menschen zuzuhören und ihre Geschichten und Erlebnisse niederzuschreiben. Nun hat die 44-Jährige ihr bisheriges Hobby zum Beruf gemacht. Auf Anfrage verfasst und gestaltet sie Bücher mit Lebenserinnerungen. „Schon als Kind hing ich an den Lippen meiner Großeltern, wenn sie 'von früher' erzählten“, berichtet Riegler-Aspelmayr. Ihr innerer Antrieb für das Schreiben ist die Tatsache, dass jede Biografie einzigartig und kostbar ist.

„Jeder Mensch trägt einen großen Schatz an Erlebnissen und Erfahrungen in sich. Vieles geht für die Nachwelt verloren, wenn es nicht aufgeschrieben wird.“

Die Privatbiografien eignen sich als Geschenk für Kinder und Enkelkinder in individuell bestellbarer Stückzahl, man kann aber auch nur ein einziges Buch für sich ganz allein erstellen lassen. „Manchmal ist es auch die jüngere Generation, die sich einen Biografen oder eine Biografin sucht, um das Leben von Oma oder Opa aufschreiben zu lassen“, erzählt Riegler-Aspelmayr. In jedem Fall sei das Endprodukt ein Werk, das einen großen emotionalen Wert für den Auftraggeber selbst und seine Verwandtschaft habe. „Das Leben der Eltern oder Großeltern als Buch im Regal stehen zu haben, ist halt etwas ganz Besonderes“, so die leidenschaftliche Schreiberin.

