Auf einigen Routen müssen Verkehrsteilnehmer diesen Sommer mehr Zeit einplanen.



BEZIRK PERG. „Im Sommer herrscht bis zu 25 Prozent weniger Verkehr auf Oberösterreichs Straßen. Dann wird ein Großteil der Straßen- und Brückensanierungen eingerichtet. Unter land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo können sich Autofahrer informieren“, sagt der Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner. Hier müssen Lenker in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen:

Waldhausen, L575 Sarmingstraße: Das Projekt "Hoferschuster" bei Straßenkilometer 7 startete bereits vor einem Jahr und soll Anfang August 2020 fertiggestellt sein. Eine Engstelle wird beseitigt, ein Gehsteig entlang der Sarmingstraße errichtet und die Fahrbahn erneuert. Die Straße ist während der Bauzeit halbseitig befahrbar und wird nur bei Asphaltierungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.

Behinderungen auf der B3



Projekt Knoten Oberwagram im Gemeindegebiet Naarn: Um die Erkenntlichkeit der Zu- und Abfahrten der B3 zu erhöhen, wird der Knoten Oberwagram mit der Rampe Süd errichtet. Die bestehende Rampe wird geschlossen und vom Siedlungsgebiet abgerückt neu gebaut. Mit der Errichtung der Rampe sowie einer Verbindungsstraße zur bestehenden Gemeindestraße erfolgt die Umsetzung des ersten Teiles eines niveaufreien Anschlusses in Oberwagram. In naher Zukunft soll auch die Rampe Nord an den aktuellen Stand der Verkehrszahlen angepasst werden. An einzelnen Tagen gibt es Einschränkungen des Verkehrs auf der B3. Ende September sollen die Arbeiten vorerst abgeschlossen sein.

Wenige Kilometer entfernt haben die Gemeinde Perg, die ÖBB und die Landesstraßenverwaltung das Projekt "Tobra-West" in Angriff genommen: In dieser Ortschaft schließen mehrere Gemeindestraßen zur B3 an. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden die Zu- und Ausfahrten an einem zentralen Einmündungspunkt gebündelt. Das Projekt beinhaltet auch die Errichtung einer neuen, technisch gesicherten Eisenbahnkreuzung an der Donauuferbahn, eine Linksabbiegespur, die Anlegung von Busbuchten sowie die Errichtung von Gehwegen und einer Querungshilfe für Fußgänger. Mitte September sollen die Bauarbeiten enden.

Totalsperre in Langenstein



„Bestandssanierung Spilberg 2": Über knapp zwei Kilometer erstreckt sich die Sanierung des Straßenaufbaues der B3 im Gemeindegebiet Langenstein. Dies ist ein Teilbereich eines großen Sanierungskonzeptes, das in den nächsten Jahren auf die Verkehrsteilnehmer zukommt. Um die Bauzeiten kurz zu halten, werden die Arbeiten mit Totalsperre der Bundesstraße umgesetzt. Die nächste Etappe dauert von 10. bis 19. August. Zwischen dem Zubringer Langenstein und der Zufahrt Abwinden ist die B3 in diesem Zeitraum gänzlich gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Pleschinger Landesstraße.

Auch in Arbing sind Lenker auf der B3 betroffen: Im Bereich des Sportplatzes kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch abbiegende Fahrzeuge. Durch einen Linksabbieger und die Zusammenführung von Anbindungen an die B3 zu einem zentralen Kreuzungspunkt soll die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt verbessert werden. In weiterer Folge ist geplant, dass vom neuen Knotenpunkt durch die Errichtung eines Begleitweges in Richtung Westen der Anschluss Frühstorf entlastet werden kann. Die Arbeiten starten Ende August und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.