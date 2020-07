Simon Haidinger, Veronika Glocker und Stefan Stanzel entwickelten kurz nach Beginn des Corona-Lockdowns in Österreich die Online-Plattform "ihobzeit.at". Das Projekt ist für den Regionalitätspreis der BezirksRundschau nominiert.



BEZIRK PERG. In der Kategorie "Regional & Digital" ist die Online-Plattform "ihobzeit.at" nominiert. Auf dieser Webseite bieten Nutzer anderen Menschen kostenlos ihre Hilfe an – vom Gassigehen mit dem Hund, über Einkaufserledigungen bis hin zur Fahrgemeinschaft. Wer etwas gratis abgeben will – zum Beispiel Jungpflanzen – kann auf der Webseite Abnehmer finden. Heißt: "ihobzeit.at" ist moderne Nachbarschaftshilfe, völlig kostenlos, freiwillig, ohne Gegenleistung. Gegründet wurde das Projekt von den Informatikern Simon Haidinger (32) aus Ried in der Riedmark und Stefan Stanzel (21) aus Gramastetten sowie Grafikerin Veronika Glocker (27) aus Schwertberg. Kurz nach Beginn des Corona-Lockdowns beschloss das junge Trio, die Idee in Angriff zu nehmen. "Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und diese Plattform entwickelt, um das Miteinander zu stärken", so Haidinger.

Mit wenigen Klicks zum Ziel



Die Domain "ihobzeit.at" hatte der Rieder Informatiker schon ein Jahr zuvor reserviert, wusste aber noch nicht konkret, was er damit machen wollte. Als die Corona-Krise samt Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Geschäfte in Österreich zuschlug, war der passende Zeitpunkt für eine Plattform für Online-Nachbarschaftshilfe gekommen. Am 27. März ging die Seite online, eine Woche vorher hatten sich die drei Mühlviertler an die Arbeit gemacht. Zu Beginn verbreitete sich "ihobzeit.at" hauptsächlich über Freunde der Entwickler. Mit der Zeit kamen Nutzer aus ganz Österreich dazu. Der Vorteil: Man sieht auf einen Blick, was in der eigenen Region gesucht bzw. angeboten wird. Haidinger beschreibt es so: "Im Idealfall kommt man mit zwei, drei Klicks dorthin, wohin man will."

Das sind die drei jungen Leute, die die Webseite "ihobzeit.at" entwickelt haben



Einreichungen für den Regionalitätspreis 2020 sind bis 16. August möglich – per Post an: BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding oder online: meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

• Dienstleistung und Handel

• Industrie

• Handwerk und Gewerbe

• Vereine, Institutionen, Behörden

• Tourismus

• Gastronomie

• Land- und Forstwirtschaft

• Mobilität und erneuerbare Energien

• „Regional & Digital“

Sonderpreis

„Oberösterreicher von Herzen“