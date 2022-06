Die Sozialdemokraten der Ortspartei trafen am Samstag zusammen.



DIMBACH. Wanderung, Jahreshauptversammlung und Grillabend: In dieser Reihenfolge verbrachte die SPÖ Dimbach den Samstag-Nachmittag und -Abend. Es handelte sich um die erste Jahreshauptversammlung mit einem SPÖ-Bürgermeister in Dimbach. Nach den Berichten des Kassiers und des Vorsitzenden erzählte Manfred Fenster von seinen ersten Erfahrungen als Ortschef. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft wurde der Pensionisten-Vorsitzende Franz Leimhofer geehrt.

