Feuerwehrjugend überbrachte Friedenslicht

Nach der Friedenslicht-Sendungsfeier durch den Schwertberger Pfarrer Leonard Ozougwu, verteilten so wie es in vielen Orten bereits Tradition ist, die Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehren Schwertberg, Furth, Winden/Windegg und Poneggen das Friedenslicht, welches in der Geburtsgrotte in Betlehem am Geburtsort von Jesus, wo Weihnachten seinen Anfang genommen hat, entzündet wurde.

"Sie tun was das Lied sagt: Tragt in die Welt nun ein Licht; Sag allen fürchtet euch nicht; Gott hat euch lieb Groß und Klein. Er lässt euch nie mehr allein“, so Pfarrer Leonard Ozougwu.

Die Schwertberger Bevölkerung freut sich alle Jahre über dieses Symbol des Friedens und des Miteinanders, welches auch von gelebter Nachbarschaft zeugt.