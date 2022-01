Jahresrückblick 2021

Temperatur:

Mit 9,0 Grad im Mittel ging das Jahr 2021 um 2,2 Grad über dem Jahresdurchschnitt und als zwölft-wärmstes Jahr seit Messbeginn 1946 zu Ende! Da die Jahre 2015, 2018, 2019 und 2014 der Reihe nach die Wärmsten der Messgeschichte in Pabneukirchen sind ist 2021 das „kühlste“ Jahr seit den letzten 8 Jahren!

Die Monate im Überblick: Januar (Abw. +1,7°C), Februar (Abw. +2,6°C), März (Abw. +0,9°C), April (Abw. -0,7°C), Mai (Abw. -1,7°C), Juni (Abw. +4,7°C), Juli (Abw. +1,7°C), August (Abw. -0,3°C), September (Abw. +2,4°C), Oktober (Abw. +1,0°C), November (Abw. +1,5°C) und Dezember (Abw. +2,2°C). Nur der April, Mai und August brachten eine negativ Abweichung der Temperatur zusammen!

Die höchste Temperatur 2021 im Bezirk Perg wurde am 6. Juli an der Wetterstation Perg/Thurnhof mit 35,2 Grad und die Tiefste am 15. Februar an der Wetterstation St. Georgen am Walde/Endlasmühle mit -18,5 Grad gemessen!

Es gab 49 Sommertage (Temp. Maxima über 25 Grad), 11 Tropentage (Temp. Maxima über 30 Grad), 94 Frosttage (Temp. Minima unter 0 Grad) und 14 Eistage (Temp. Maxima unter 0 Grad).

Niederschlag:

Die Trockenheit im Februar, März, April, Juni, September, November und Dezember konnte vor allem im Sommer ausgeglichen werden! Somit ergibt sich eine Gesamt Jahresniederschlagsmenge von 816mm (94%)! Das sind um 50mm weniger als im Durchschnitt.

Es gab überdurchschnittlich viele Gewitter (33 Tage mit Gewittern an der Wetterstation Pabneukirchen) mit oftmals Hagel oder Graupel. Besonders war der 21. Juni mit Hagel von bis zu 3cm im Nordosten des Bezirkes Perg! Auch am 17. und 18. Juli gab es ein besonderes Wetterereignis mit Starkregen von bis zu 100mm im Bezirk Perg!

Im Jahr 2021 fielen gesamt 184cm Schnee. Die höchste Schneehöhe an der Wetterstation Pabneukirchen gab es am 26. Jänner mit 15cm.

Sonne:

Der Sonnenschein war fast ausgeglichen bzw. leicht überdurchschnittlich. Mit 1940,5 Stunden hat die Sonne im Jahr 2021 um 195,5 Stunden (111%) mehr vom Himmel gelacht! An 16 Tagen gab es dichten Nebel!

Sturm:

Am 29. Juni richtete dieser im Zuge die größten Schäden in St. Georgen am Walde an! Es gab im Zuge eines Gewitters an der Wetterstation Burgstall Böen mit 111km/h, an der Wetterstation Endlasmühle 102,6 km/h (Bemerkung – Graben) und im Ortsteil Birkenbichl 96km/h! In Dimbach wurden an der Wetterstation 103km/h gemessen!