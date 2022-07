Der Juni 2022 bestätigt den Trend der immer zunehmenden Erwärmung! Er war um 3,8 Grad über dem Mittel deutlich zu warm und geht als Fünftwärmster Juni in die Messgeschichte ein! Top 5 alle in den 2000er Jahren: 2019 (21,3°C), 2003 (20,1°C), 2021 (20,0°C), 2017 (19,4°C), 2022 (19,1°C).

Dazu gab es die doppelte Anzahl als üblich mit Tagen über 30 und über 25 Grad!

Durch die vielen Gewitter in der zweiten Junihälfte wurde ein Niederschlagsüberschuss von rund 20 Prozent erreicht! Österreichweit war er ja der Blitzreichste Juni Monat seit Aufzeichnung (2009). Es wurden 744.655 Blitzentladungen erfasst!

Mit 288,5 Stunden Sonnenschein liegt der Juni 2022 auf Platz 6 der Messreihe!

Wetterrückblick Juni 2022

Durchschnittliche Temperatur: 19,1°C (um 3,8°C zu warm)

max. Temperatur: 32,5 °C (am 19. des Monats)

min. Temperatur: 9,0°C (am 14. des Monats)

Niederschlag: 117,4 mm (um 20,5 mm zu viel = 121% des 60 Jährigen Mittel)

max. Niederschlag / 24h : 26,8 mm (07. des Monats)

Sommertage (Temp. max >25°C): 15

Tropentage (Temp. max >30°C): 2

Gewittertage: 7

Hageltage (Korngröße >0,5cm): 1

Sturmtage (>60km/h): 1

Sonnenstunden: 288,5 Stunden hat die Sonne im Juni 2022 geschienen! Das sind um 90,5 Stunden zu viel. Die Prozentuelle Zahl beträgt somit 146% des 60 jährigen Durchschnitt!

Bericht: (c) Strudengauwetter

Daten: (c) Strudengauwetter (Wetterstation Pabneukirchen)