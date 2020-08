Spezielles Beratungsangebot bei Betriebsnachfolge: Die WKOÖ unterstützt beim Generationswechsel im Unternehmen. In der WKO-Bezirksstelle Perg findet am Montag, 19. Oktober, ein Beratungstag statt.



PERG. Der Generationenwechsel im Unternehmen ist eine schwierige Phase, in der die WKO Oberösterreich mit ihrer „Nachfolge-Rechtsberatung“ hervorragende Dienste leistet. Konkret geholfen wird bei der Betriebsübergabe, bei der Betriebsübernahme sowie bei der Pacht. In einer persönlichen Beratung durch ein neutrales dreiköpfiges Spezialistenteam werden fachübergreifend komplexe Fragen aus Steuerrecht, Pensions- und Sozialversicherungsrecht, Gewerberecht, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und das Mietrecht behandelt und individuelle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Zur Vereinbarung von Beratungsterminen steht das Gründerservice der WKO Oberösterreich in allen Bezirken telefonisch unter 05/90909 oder service@wkooe.at bereit.