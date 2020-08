PIELACHTAL/REGION (ms). Diese Woche stellen wir eine Wanderung vor, die nicht weit weg vom Pielachtal ist. Diese ist autofrei mit der Mariazellerbahn durch das schöne Dirndltal erreichbar.

Die Ötschergräben, bekannt als "Grand Canyon Österreichs" wollten wir euch nicht vorenthalten.

Vom Bahnhof Ober-Grafendorf ging es zur Naturpark Ötschergäben- Tormäuer Haltestelle Wienerbruck. Hier parken auch all jene, die mit dem Auto angereist kamen. Am Stausee entlang wanderten wir bis zur Staumauer, längs der Waldschlucht über eine Brücke zum beeindruckenden "Lassingfall". Steil bergab ging es dann in ein felsigereres Gelände.

hochgeladen von Martina Schweller

Gutes Schuhwerk ist vorausgesetzt und trittsicher sollte man bei dieser Tour schon sein. Immer nahe am Wasser führten die spannenden Wege, die das Gehen auch für Kinder sehr abenteuerlich und kurzweilig machten. Eine Pause bietete sich beim Kraftwerk, das man sogar besichtigen konnte. Die Kinder waren sehr interessiert an der Technik und schauten sich alles genau an.

hochgeladen von Martina Schweller

Talwerts gingen wir anschließend die Erlauf entlang bis zum Wasserfall des Mühlbaches und kehrten beim "Ötscherhias" zum Jausnen ein. Bergauf ging es weiter einen urigen Waldweg bis zur Forststraße, der wir bis zur Haltestelle Erlaufklause folgten. Ab hier ging es, nach einer kleinen Stärkung mit Kuchen am Bahnhof, zurück mit dem Zug nach Ober- Grafendorf. Wir haben über acht Kilometer zu Fuß zurückgelegt und die beeindruckende Landschaft wird uns sehr lange in Erinnerung bleiben.