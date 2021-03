Ganz nach dem Motto "Du bist, was du isst." Welches Lebensmittel teilt mit uns die selben Eigenschaften?



OBER-GRAFENDORF. Bin ich ein süßer Joghurt und kann auch schnell mal sauer werden, wenn man mich stehen lässt? Oder ein guter Wein und ich werde mit dem Alter immer besser? Vielleicht aber auch ein Kohlensäurezylinder, wenn man ordentlich unter Druck steht? Eine Chilischote, sehr scharf, aber nicht jeder hält sie aus.

Was bist du?

Welches Lieblingsprodukt wärst du gerne im Regal und warum? Die Bezirksblätter waren vergangenen Mittwoch bei der Eurospar-Eröffnung und befragten die Gäste. Karl Lechner meinte: "Ich wäre gerne ein großer, schöner, roter Apfel, damit ich lange in der Sonne hängen kann und irgendwann dann richtig reif werde." René Gonaus sagte: "Ich wäre gern a Fleisch, weil ich es sehr gerne esse."

Bürgermeister Rainer Handlfinger erklärte:



"Da Dirndlsirup, das ist naheliegend, weil ich a Pielachtaler bin. Und der kommt aus Ober-Grafendorf und das freut mich ganz besonders, dass es den jetzt bei der Firma Spar zu kaufen gibt."

Alois Huber der Geschäftsführer von Spar antwortete:



"Ich glaub am liebsten wäre ich ein Sekt. Des passt so gut zu mir, zu meinen Eigenschaften. Jung bin ich mir nicht sicher, aber jedenfalls sehr, sehr spritzig und aufgeweckt, und manchmal auch überschäumend."

Ewald Lienbacher wäre gern ein guter Kaffee, er erklärte: "Der Kaffee wird jeden Tag gebraucht und gerne getrunken. Er ist allseits beliebt." Dieter Röska isst am liebsten den Lachs, selbst sieht er sich aber eher als süßen Krapfen. Filialleiterin Martina Ritl gesteht: "Die Haselnuss-Röllchen, weil die so süß sind, i mog des." Genug Auswahl gibt es ja in nächster Zeit. Vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere in einem Produkt wieder.

Eröffnung Eurospar Ober-Grafendorf

