Wir haben uns mal umgehört, wie die Pielachtaler den Jahreswechsel feiern und was sie sich für 2022 vornehmen.

PIELACHTAL. Der Jahreswechsel steht vor der Tür und jeder hat seine ganz eigene Vorstellung diesen zu feiern. „Ich weiß noch nicht genau, was ich zu Silvester machen werde. Ich steh’ nicht ganz so auf Feuerwerke, die sind mir zu laut“, erzählt Markus Teubenbacher. „Ich will 2022 einfach das Leben leben,“ erläutert Nadja Streimelweger ihr Vorhaben. „Wir feiern unser Weihnachten zwischen gepackten Kartons in Deutschland und hoffen auf unser erstes Silvester in Dobersnigg“, berichtet uns Gabi Schaefer voller Freude. Lukas Kalteis freut sich ebenfalls sehr auf den Jahreswechsel: „Ich will mir das Feuerwerk ansehen. Im nächsten Jahr möchte ich noch mehr Zeit mir meinen Freunden verbringen und mehr Fußball spielen.“ „Silvester werde ich zu Hause im kleinen Kreis mit der Familie und guten Freunden verbringen. Für das nächste Jahr nehme ich mir vor, weniger zu arbeiten und mir mehr Zeit für die Familie zu nehmen“, beantwortet Leopold Kalteis unsere Frage.