Liebe Stammtischfreunde!

Hier sehen sie, die Stammtischtermiene von den bei uns bekannten Musikanten - Stammtischen und deren Veranstaltungstage, Veranstaltungszeiten, für Ober. - Niederösterreich und Wien. Diese Termiene können sie hier kopieren, auf ihren PC speichern, bzw. und ausdrucken. Falls sie Interesse haben, an einer dieser Veranstaltungsorte, Gasthäuser oder Gasthöfe beim Stammtisch dabei zu sein, werden sie ersucht, telefonisch bei den Veranstaltern an zu rufen, ob die Veranstaltung stattfindet, verschoben oder abgesagt wurde. Dies ist notwendig, damit sie nicht vor verschlossenen Türen stehen. Diese Termiene sind auch auf der Homepage des Dirndltaler Musikantenstammtisches unter : dirndltaler-musikantenstammtisch.at (INFO) mit den dortigen Veranstaltungen, ein zu sehen. Nachdem uns der Virus, mit immer dreisteren Varianten, wie ich meine, fest im Griff hat, wird es wohl wieder (wahrscheinlich) bis Mitte es Jahres 2022 dauern, bis wir und die anderen Stammtischleiter, bzw. Veranstalter, den Neustart der Stammtische, nach der Pandemie, wieder verkünden können. Wenn wir wieder die Musiker, Besucher, Zuhörer und Tanzpaare zum Stammtisch einladen, dann heist es wieder: "Kommt vorbei, schaut herein, lasst und musizieren, tanzen und fröhlich sein. Sie sind bei diesen Stammtisch willkommen, wenn sie sich an die Regeln der Behörden halten, wie derzeit, "geimpft - genesen - getestet" , dies ist gemäß den Vorgaben der Behörden von den Gasthofbesitzern usw. durch zu führen. Auf jeden Fall, informieren sie sich, weil es laufend Veränderungen bei Gesetzen und Verordnungen gibt. Wir freuen uns auf ihren Stammtischbesuch ! dirndltaler-musikantenstammtisch.at Fragen senden sie an: kirchberg29@gmx.at - https://www.facebook.com/groups/629305630422510 und dirndltaler-musikantenstammtisch.at