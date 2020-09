UTTENDORF/WEISSSEE (tres). Am Samstag erlebten die Gäste der Weißsee Gletscherwelt schon bei der Auffahrt mit der Gondel wegen der Windböen ein kleines Abenteuer, abends wurde es dann richtig spannend: Peter Habeler war im Berghotel Rudolfshütte zu Gast und berichtete in seinem Vortrag "A Life Time Climbing" über den Mount Everest. Habeler ist mit seinen 78 Jahren eine wahre Kletterlegende.

Er ist kein Depp geworden

„Ihr werdet als Deppen zurückkommen“, wurden Peter Habeler und Reinhold Messner 1978 von Ärzten gewarnt, "oder überhaupt nicht." Unvorstellbar schien ihr Plan, den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen.

Aber, wie heißt es... Alle sagten: "Das geht nicht!" Aber dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.

Bestärkt, dass sie es schaffen können, wurden Habeler und Messner durch eigene Erfahrungen und zwei Ärzte, die an ihr Vorhaben glaubten. Bereits 1975 gelang es der Zweierseilschaft, den Hidden Peak (8.068 Meter) ohne zusätzlichen Sauerstoff zu besteigen. Der Rest ist Geschichte: Am 8. Mai 1978 standen Reinhold Messner und Peter Habeler ohne künstlichen Sauerstoff am Mount Everest (8.848 Meter) - und kamen heil zurück...

Nach dem Vortrag gab Habeler noch bis zur Sperrstunde Witze zum Besten. Köstlich amüsiert haben sich u.a. Hans Günter Wegner, Betriebsleiter der Bergbahn, Kathi Steiner von der Weißsee Gletscherwelt, Lara Mayer vom Tourismusverband Uttendorf/Weißsee, Alt-Bgm. Franz Nill und Edit Luca, Direktorin der Rudolfshütte.