Gleich fünf moderne Bildungsangebote bietet die innovative berufsbildende Pinzgauer Schule. Am Donnerstag, den 23.Jän. (8-16.30 Uhr) lädt die HBLW Saalfelden wieder interessierte Mädchen und Burschen ein, sich am „Infotag“ über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Vorgestellt werden die 5-jährigen Zweige „Kommunikations- und Mediendesign“ (KOMD), „Medieninformatik neu“ (MINF), „Internationale Kommunikation in der Wirtschaft“ (INKW), „Gesundheit und Ernährung“ (GEOS), aber auch die 3-jährige Ausbildung „Gesundheit und Soziales“ (FWGS).

Die Fachschule kann man dabei im Rahmen eines 3-teiligen Workshops kennen lernen.Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler, die nach der 4.Klasse Hauptschule oder NMS oder AHS-Unterstufe eine breite berufsbildende Ausbildung (3-jährig oder 5-jährig) anstreben, um sich vielseitig für ihre Zukunft zu qualifizieren. Es gibt durchgehend Führungen, Präsentationen, Workshops und Infos, die beliebte HBLW-Cafeteria ist ganztägig geöffnet. Für Unterhaltung sorgen Radio, Video- und Filmvorführungen.