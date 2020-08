KADER-ZUGÄNGE: Marc Hasenauer, David Entacher

KADER-ABGÄNGE: Martin Kaserer

TOR: Stefen Van Beek, Manuel Nothdurfter

ABWEHR: Christoph Linecker, Alexander Pletzer, Manuel Fasching, Marc Hasenauer, Domenik Lechner, Robert Rainer, David Krahbichler, Markus Steger, David Entacher, Daniel Lochner

MITTELFELD: Christian Bacher, Manuel Scharler, Hermann Hofer, Michael Wörister, Christian Schernthaner, Dominik Kreiner, Anton Lachmayer, Dominik Entacher

ANGRIFF: David Nothdurfter, Kevin Hirner

DATUM TRAININGSBEGINN: 18.05.2020

MEISTER-TIPP: Zell am See

SAISONZIEL: Die Trainingsleistungen im Spiel umzusetzen, den Kader verbreitern und in der Tabelle möglichst weit vorne mitzuspielen. Ganz besonders liegt uns am Herzen, dass auch die 2.Klasse Süd/West wieder interessanter wird. Wir werden uns stark dafür einsetzen, damit man sich für die Saison 2021/2022 ein Konzept überlegt, die 2 Klasse Süd/West und die 2 Klasse Süd zusammenzulegen und somit den Spielbetrieb auch in der letzten Liga wieder interessanter zu gestalten.

